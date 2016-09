Ivete Sangalo curte noite em escola de samba com vestido curtinho e arrasa

Usando um vestido justo e decotado, Ivete Sangalo levantou poeira e arrancou suspiros das milhares de pessoas que estiveram na quadra da escola de samba acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cantora esteve no local para prestigiar a escolha do samba que vai representar a agremiação no carnaval de 2017 na Marquês de Sapucaí. Ivete será enredo da escola.

Segundo o Portal EGO, Já era 4h20 deste domingo, 4, quando Ivete chegou à quadra da Grande Rio. “Antes de pedir desculpas, eu quero agradecer por vocês terem me esperado. Eu vim correndo, me trocando dentro do carro, foi uma loucura! Mas cheguei e estou muito feliz. Meu coração é Grande Rio!”.

A disputa com os quatro samba finalistas só começou depois que Ivete chegou. Ela contou que leu e aprendeu todos antes da final. “Recebi todos os sambas, eu nunca imaginei na vida ser homenageada por esses compositores. Sei todas as musicas, decoradas. Eu só saio daqui de manhã. Já cheguei atrasada, só saio quando clarear”, disse a baiana para depois comentar as composições finalistas.

“A comunidade escolhe o melhor. Eles sabem muito mais do que eu e eu não tenho condições de discernir entre tantos qual é melhor. Cada um teve uma maneira diferlente de contar a minha história.” (Portal EGO)