Governo inaugura neste domingo ligação Águas Claras-BR-324

A segunda etapa da Linha Vermelha (BR-Águas Claras) está programada para ser inaugurada neste domingo (4) durante evento voltado para a comunidade da região, que será realizado das 8h às 14h. Um dos pontos altos do evento será o show do cantor Magary Lord, realizado logo após o ato de inauguração com o governador Rui Costa.

Executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a obra integra a futura avenida 29 de Março, que será responsável pela ligação entre a avenida Orlando Gomes – já duplicada – e a BR-324.

“É mais uma obra de mobilidade urbana extremamente importante para desafogar o trânsito de toda a região da BR-324, facilitando, principalmente, a vida de quem mora e trabalha nos bairros de Cajazeiras, Águas Claras e seu entorno”, afirmou o governador Rui Costa, que tem presença esperada para inaugurar o novo sistema às 9h.

Com um investimento da ordem de R$ 50 milhões, o novo sistema viário é formado por uma via marginal à rodovia federal BR-324, com uma extensão de aproximadamente dois quilômetros, incluindo um novo viaduto construído sobre a rua Celika Nogueira.