Fluminense de Feira perde a chance de integrar a Série C; Volta Redonda se classifica.

O Fluminense de Feira de Santana perdeu a chance de participar da Série C do Campeonato Brasileiro de 2017. Neste sábado (3), o tricolor do interior baiano perdeu para o Volta Redeonda (RJ) por 2 a 1, no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D e conquistou o acesso.

No primeiro confronto entre as equipes, o time do Rio de Janeiro já havia vencido por 3 a 2. Com a nova vitória, o Volta Redonda carimbou a vaga na Série C, a qual não disputa desde 2007. Além disso, o time também se classificou para a semifinal da Série D. Agora garantida na Série C, a equipe carioca aguarda a definição dos outros três semifinalistas que vão ser conhecidos neste domingo. Só após a determinação dos quatro classificados é que serão definidos os confrontos das semifinais.

O jogo – No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda abriu o placar aos seis minutos de jogo, de pênalti. Dija Baiano foi derrubado pelo goleiro do Fluminense de Feira, e o próprio atacante cobrou a penalidade, mandando a bola no canto alto esquerdo. O time baiano passou a pressionar mais e conseguiu o empate aos 38. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada e sobrou para o zagueiro Paulo Paraíba marcar de cabeça: 1 a 1.

No segundo tempo, o Voltaço ampliou o placar aos 15 minutos. Após ótimo contra-ataque, David apareceu sozinho na cara do gol, se livrou de Jair e tocou para Dija Baiano, sem goleiro, mandar para o fundo da rede. O Flu ainda teve duas boas chances para marcar. Aos 25, Josy mandou a bola na trave. Depois, aos 39, a bola sobrou na área, e o atacante chutou novamente no travessão. Com a vitória, o Volta Redonda administrou o resultado até o apito final e se garantiu na Série C de 2017.