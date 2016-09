Travessia Salvador-Mar tem parada por maré baixa até às 11h30

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande registra fluxo de passageiros tranquilo neste sábado (3), sendo maior no sentido da capital para a Ilha de Itaparica. Operando desde às 5h, a travessia iniciou uma parada às 8h30, que vai até às 11h30. A parada ocorre por conta da maré baixa, que im pede a atracação das embarcações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha, porque o canal de navegação não tem profundidade suficiente para operar. A previsão da Astramab é que o movimento de embarque seja intenso quando o serviço for retomado, às 11h30. A travessia opera com horários fixos de 30 em 30 minutos ou com saídas a cada 15 minutos, quando o movimento para embarque cresce. Saindo de Salvador, a última viagem do dia será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com bom movimento de passageiros no Terminal Náutico. Os usuários contam neste sábado com horários com destino ao Morro às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo 9h, 9h30, 12h30m e 15h. A viagem direta de catamarão dura cerca de 2h e 20m e as passagens são vendidas nos guichês das empresas, no Terminal Náutico. Também operam com boa procura pelos turistas as escunas que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, que saem a partir das 9h do terminal e retonam a Salvador às 17h30.