Série B: Paraná abre 2 a 0, Oeste vira em 15 minutos, mas sofre empate no final

Agência FPF

Na briga contra o rebaixamento, Oeste e Paraná não pouparam emoção na tarde deste sábado, 3, no empate por 3 a 3. Com um gol de Lúcio Flávio no último minuto dos acréscimos, o elenco de Marcelo Martelotte chegou aos 30 pontos nesta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série. Os paulistas também se mantém com 30, mas com saldo de gols melhor que o adversário.

Com folga de uma semana para trabalhar, os dois times só voltam aos gramados no próximo sábado, 10, pela 24ª rodada da competição. Jogando no estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR), o Paraná recebe o rival regional Londrina, às 16 horas. Já o Oeste viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o líder Vasco, às 16h30.

Antes de a bola rolar todas as atenções eram ao técnico Fernando Diniz, que voltava a ficar frente a frente com a torcida do Paraná depois de um ano, já que treinou o clube em 2015. Porém, depois de um primeiro semestre de destaque com o Osasco Audax no Campeonato Paulista deste ano, ganhou uma oportunidade de treinar o Oeste no nacional.

Quando o árbitro apitou o início do confronto, foram os visitantes quem se sentiram jogando em casa. Com liberdade para trabalhar no meio campo, o Paraná administrava uma pressão inicial do Oeste e explorava principalmente o contra-ataque, arriscando chutes de longa distância para ‘testar’ Felipe Alves.

Até que, aos 25 minutos de bola rolando, Robson cobrou um escanteio pelo lado direito e a bola caiu na marca do pênalti, na cabeça do zagueiro João Paulo, que subiu mais que todo mundo para testar no canto esquerdo do goleiro adversário. Com a vantagem, os paranaenses passaram a administrar o confronto.

Dez minutos depois, com o relógio marcando 35, Robson caiu pelo lado esquerdo sem marcação e cruzou no segundo pau para Fernando Karanga. O atacante ainda buscava seu primeiro gol com a camisa do Paraná, mas testou muito mal, pra cima. Em lance de sorte, a bola tocou no travessão, nas costas de Felipe Alves e caiu no fundo das redes, para a alegria do jogador de 25 anos.

Gesticulando muito, como já é do costume de Fernando Diniz, o técnico pedia mais tranqüilidade ao time do Oeste. Para a segunda etapa o treinador conseguiu rearranjar o elenco em campo, tanto que diminuiu o placar aos 26. Depois de trocar muitos passes na intermediária, ela caiu nos pés de Marquinho, que viu Crysan na grande área. Ele recebeu, girou na marcação e bateu para o fundo das redes.

Na base da pressão e se aproveitando do relaxamento do adversário, o Oeste conseguiu o empate oito minutos depois. Se movimentando muito na segunda etapa, Marquinho recebeu de Mike na entrada da grande área e arriscou um chute distante. A bola ainda desvia na marcação, o que tira o goleiro Marcos do lance.

No apagar das luzes em Osasco, o time da casa conseguiu uma falta próxima da área do Paraná, aos 42 minutos. O meia Rodolfo ajeitou a bola e bateu com força em direção ao gol. Ela bateu no travessão, nas costas do arqueiro e caiu dentro do gol. Antes do apito final, porém, Robson gingou na marcação, chegou na linha de fundo e cruzou para Lúcio Flávio, que emendou de carrinho para a meta, dando números finais ao jogo.