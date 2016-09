Série B: CRB arranca empate contra o Criciúma e segue no G-4.

O que parecia uma vitória do Criciúma, que dominou boa parte da partida e fez um bom segundo tempo, terminou no empate em 1 a 1 com o CRB. Os donos da casa levaram gol de Diego Jussani aos 42 da etapa final, e o Tigre não conseguiu marcar o segundo.

Com o empate, o Criciúma conquista um ponto, somando 31 pontos, na 9ª colocação, e se mantém distante do G-4. Já o CRB chegou aos 38 pontos, segue no G-4, mas pode perder o 4º lugar caso o Ceará vença seu jogo contra o Avaí, neste domingo, às 18h30, em Fortaleza.

Na próxima rodada, a 24ª da Série B, o Criciúma terá um adversário catarinense pela frente. A partida contra o Avaí está marcada para a tarde de sábado, 10 de setembro, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis. No mesmo dia, o CRB recebe o Vila Nova, às 21h, no Rei Pelé.

Clique AQUI e confira a classificação atualizada da Série B e os resultados da rodada.

Ficha técnica

CRICIÚMA

Luiz; Paulo Cezar, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho; Barreto, Douglas Moreira, Felipe Guedes (Ricardinho) e Alex Maranhão (Clayton); Roberto e Jheimy (Bruno Baio)

Técnico: Roberto Cavalo

CRB

Juliano; Marcos Martins, Flavio, Diego Jussani e Matheus; Olívio, Éder (Bocão), Diego; Roger Gaúcho (Neto Baiano), Luidy (Welington Jr.) e Zé Carlos

Técnico: Mazola Júnior

Gols: Jheimy (Cri) aos 22 do primeiro tempo, Diego Jussani (CRB) aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Raphael Silva (Cri), Bruno Baio (Cri), Diego Corrêa (CRB), Matheus Galdezani (CRB)

Cartão vermelho: Jonathan Bocão (CRB)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ), auxiliado por Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma

Público: 2.529

Renda: R$ 27.490