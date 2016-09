“Os Trapalhões” está de volta à TV Globo, confirma mulher de Didi.

Depois de o sucesso da “‘Escolinha do Professor Raimundo”, a Globo vai exibir mais um campeão de audiência na linha do humor ingênuo na grade de programação de 2017. Renato Aragão, o Didi, Dedé Santana e mais dois atores, que irão interpretar Mussum e Zacarias, irão formar uma nova versão do quarteto “Os Trapalhões”. A informação é do Portal Uol, em reportagem de Ana Cora Lima.

A reportagem diz que em conversa com Lilian Aragão, mulher de Renato, na noite desta sexta-feira (2), ela confirmou a notícia. “Tudo quem está resolvendo é o Ricardo Waddington [diretor] e nós estamos felizes com a volta de “Os Trapalhões”. Está tudo certo, sim, e Renato já escreve o roteiro, pensa nas esquetes e espera se reunir com os outros redatores nos próximos dias. Ele está bem empolgado”.

Lilian também contou que ainda não sabe quais os dois atores serão escolhidos para integrar o quarteto. “Todos quatro são insubstituíveis, né?, mas nós achamos bem legal esse ideia de fazer no molde da “Escolinha”, com Renato e Dedé de frente e dois imitadores nos lugares de Mussum e Zacarias. Ninguém falou nada, ninguém falou em nomes, mas seja lá quem for, com certeza irá atuar bem nesse projeto”, explica.

Fonte: Portal Uol