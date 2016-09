Luciano Huck ganha surpresa de aniversário de Angélica

Em mais um dia normal de gravação do Caldeirão, Luciano Huck ganhou uma surpresa daquelas que fazem o coração ficar bem quentinho e transbordando de amor! Às vésperas de seu aniversário (ele completa 45 anos neste sábado (3), o apresentador foi surpreendido pela presença e carinho da mulher, Angélica, e da amiga de longa data Preta Gil, no palco do programa.

Elas e mais um monte de amigos de Huck prepararam uma festa inesquecível para o aniversariante amado! Quer saber como foi? Fique ligado no Caldeirão do dia 3/9. Não perca!

