Haja Coração: Henrique revela a Tamara que está namorando Penélope.

O relacionamento de Penélope (Carolina Ferraz) e Henrique (Nando Rodrigues) ficou por um fio, depois de Beto (João Baldasserini) flagrar os dois juntos em um restaurante. Mas o rapaz está tão decidido a continuar namorando a mãe de seu melhor amigo, que resolve procurar Tamara (Cleo Pires) e contar toda a verdade.

“Entendeu por que eu fugi daquele jantar? Se eu aparecesse, ia ser trucidado pelo Beto, por você”, justifica ele, ao lembrar do bolo que deu na amada, quando ela marcou de apresentá-lo aos filhos.

A piloto acha graça de toda a situação e garante que vai ajudar o amigo. Logo em seguida, ela marca um jantar com Penélope, justamente no restaurante em que a confusão toda aconteceu. Ao chegar lá, no entanto, Tamara pede uma mesa com três lugares. “Como assim? Seu irmão também tá vindo? Cê não disse nada”, estranha Penélope, que vê Henrique se aproximando e sorri, surpresa.

Será que ela vai assumir para a filha que está namorando o baby-bofe?

Esta cena de Haja Coração está prevista para ir ao ar a partir deste sábado, 3/9.