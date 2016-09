Fluminense vence o Figueirense em jogo eletrizante

O jogo foi válido pela 18ª rodada do Brasileiro, adiado por conta de falta de disponibilidade da polícia para fazer a segurança, pois o efetivo estava a serviço da Olimpíada, o Fluminense venceu o Figueirense por 3 a 2, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ.

Com o resultado, o time de Levir Culpi ocupa a oitava posição, com 34 pontos, enquanto o Figueirense soma 24 e está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Gustavo Scarpa, Renato Chaves e Magno Alves fizeram os gols do Tricolor na partida. Carlos Alberto e Nirleu marcara para o time catarinense.

O Jogo – Jogando em casa, o Fluminense foi no embalo da torcida que, mais uma vez fez bonito nas arquibancadas do Giulite Coutinho. Desde o primeiro minuto o Tricolor pressionou o Figueirense. Partindo pra cima dos adversários, Wellington e Gustavo Scarpa criavam as melhores chances de ataque, levando a defesa da equipe catarinense à loucura. Justamente dos pés da dupla que nasceu o primeiro gol da partida.

Logo aos 13 minutos, após jogada pela esquerda, Wellington cruzou na medida para Gustavo Scarpa cabecear como manda o manual: para o chão. A bola morreu no cantinho esquerdo do goleiro adversário. Belo gol do Fluminense para abrir o placar em Edson Passos. A torcida tricolor ainda comemorava o primeiro, quando o Time de Guerreiros ampliou o placar seis minutos depois.

Aos 19, Gustavo Scarpa bateu escanteio. A defesa afastou a primeira, Cícero cabeceou na segunda e Renato Chaves aproveitou o rebote para empurrar para o gol vazio. Primeiro gol do zagueiro com a camisa tricolor e 2 a 0 para o Fluzão no Giulite Coutinho. Henrique Dourado e Cícero ainda tiveram boas chances, mas o Fluminense foi para o intervalo com a vantagem construída antes mesmo dos 20 minutos.

Veio o segundo tempo e o panorama da partida mudou. Logo aos três minutos Carlos Alberto acertou belo chute de fora da área e diminuiu. O Fluminense então saiu para o ataque na tentativa de retomar a vantagem de dois gols. Mas aos 15, O Figueirense levantou bola na área com Ayrton e o zagueiro Nirley completou, empatando o jogo. Quem esperava ver uma torcida acuada, no entanto, ouviu somente incentivos. Gritos de “Vamos vencer, Nense!” e “Ah, Magno Alves”.

O técnico Levir Culpi atendeu e lançou o atacante na vaga de Henrique Dourado. O camisa 20 tentou a primeira, mas parou na zaga. Na segunda, no entanto, fez o Giulite Coutinho explodir em emoção. Após cruzamento na medida de Wellington Silva, o agora nono maior artilheiro da história tricolor cabeceou para o fundo da rede, dando números finais ao placar.

FLUMINENSE 3 X 2 FIGUEIRENSE

Fluminense: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Renato Chaves, Henrique e William Matheus; Pierre (Marquinho), Douglas (Marcos Junior), Cícero, Gustavo Scarpa e Wellington; Henrique Dourado (Magno Alves) Técnico: Levir Culpi.

Figueirense: Gatito Fernandez; Ayrton, Nirley, Bruno Alves e Guilherme Morassi; Jackson Caucaia, Renato Augusto (Jefferson), Elvis (Rafael Silva) e Carlos Alberto (Ortega); Lins e Rafael Moura

Técnico: Tuca Guimarães.

Data e horário: 03/09/2016, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Gols: Gustavo Scarpa, aos 13?/1ºT (1-0); Renato Chaves, aos 19?/1ºT (2-0); Carlos Alberto, aos 3?/2ºT (2-1); Nirley, aos 15?/2ºT (2-2) e Magno Alves, aos 34?/2ºT (3-2)

Cartões amarelos: Pierre, Renato Chaves e Wellington Silva (FLU); Bruno Alves, Jackson Caucaia e Carlos Alberto (FIG)

Público/renda: 6.136 presentes (5.154 pagantes) / R$ 140.940,00