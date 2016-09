Festival Clube Gourmet mostra qualidade da gastronomia da Bahia

I Festival Clube Gourmet Bahia movimenta a cena gastronômica de Salvador até o dia 09 de setembro. Mais de 40 opções de pratos, além de sobremesas especiais, preparados por chefs conceituados que trabalham em Salvador estão sendo servidas pelos restaurantes participantes. “O Festival está com uma repercussão muito boa”, comemora o idealizador do evento, Ivan Baldivieso.

O Festival traz como proposta evidenciar a alta qualidade da gastronomia local e o fomento à participação de novos fornecedores no segmento. Como diferencial, visa contribuir com a democratização da cozinha gourmet.

Em sua primeira edição, o evento conta com apoio da DIEB – importadora e exportadora – empresa com capital português que opera na Bahia há 18 meses; da Acqua Pescados – empresa especializada na produção e comercialização de camarões congelados, fundada em 2000, na Ilha da Ajuda, no município de Jaguaripe, interior baiano; e da Alvânia Cerveja Artesanal, de Juiz de Fora, que tem 14 anos e opera em Salvador há seis meses.

Até o dia 9 de setembro, o público poderá degustar sabores de diferentes cozinhas: brasileira, oriental e mediterrânea, ao valor de R$ 50,00, por pessoa, incluindo prato principal e sobremesa. Não será necessário reserva antecipada.

RESTAURANTES CONFIRMADOS:

A Porteira | Al Mare Salvador | Alfredo Di Roma | Angá | Bistrô do Casarão | Caju | Cantina Du Vini | Carro de Boi | Cathedrall | Du Chef | Ferreiro Café | Gattai | La Pulperia | Martim Pescador | No Jardin | Paraíso Tropical | Pedra Puã | RV Lounge | TECO Fusion Food | Veleiro | Yoko | Zafferano |