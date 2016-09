Evento mostra resultados da agricultura sustentável no oeste da Bahia

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, sediou o VI Seminário do Soja Plus Brasil, na última quinta-feira (1º). Produtores rurais, gerentes de fazenda, engenheiros agrônomos e jovens aprendizes participaram do evento e conferiram os resultados do programa nos estados da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Além de debater sobre a gestão dos recursos hídricos nas propriedades agrícolas.

“Hoje o produtor rural tem acesso a tecnologias e ferramentas capazes de fazer a gestão sustentável da água. E este investimento traz benefícios imediatos e futuros. Com isso, ganha a natureza e ganha o produtor”, disse o especialista no tema, Everardo Mantovani, professor titular da Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG), que proferiu a palestra.

O Soja Plus é um programa gratuito de melhoria contínua, que oferece assessoria técnica aos produtores de soja, onde os técnicos emitem relatórios sobre os pontos positivos e frágeis da fazenda e fornecem gratuitamente placas orientativas, vídeos sobre diálogo diário de segurança, blocos de controle de entrega de documentos, manual de normas legais, kits de primeiros socorros, manuais sobre o Código Florestal e sobre construções rurais, entre outros materiais.

Em seis anos de implantação nestes quatro estados, o Soja Plus já investiu cerca de R$ 12 milhões em assistência técnica a quase 1.000 fazendas, totalizando mais de 2,2 milhões de hectares de lavouras de soja percorridos, onde foram aplicados questionários que avaliam 180 indicadores nas áreas de gestão econômica, social e ambiental. Ao todo, o programa já capacitou 5.100 produtores rurais sobre legislação social e ambiental.

Na Bahia, o Soja Plus é coordenado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). Graças ao programa, muitas comunidades agrícolas na região Oeste têm recebido os cursos sobre NR 31 (saúde e segurança no trabalho), novo Código Florestal e gestão de custos na empresa rural. Em território baiano, já são 115 fazendas de 9 municípios assistidas pelo programa, perfazendo mais de 266 mil hectares ou 54.000 km percorridos. Tudo isso contribuiu para a geração de 2,2 mil empregos fixos e quase 900 postos de trabalho temporário.