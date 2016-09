A 23ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 foi aberta na noite desta sexta-feira, com os jogos Brasil de Pelotas 2 x 1 Goiás e Luverdense 3 x 1 Paysando. Com o triunfo em casa, o Brasil assumiu a vice-liderança da competição, com 39 pontos. O líder Vasco da Gama, que soma 41 pontos, vai jogar fora de casa: encara o Bahia, às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira a classificação atualizada da Série B:

