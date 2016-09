Capítulo de Justiça: Téo tem ataque de fúria e aponta arma para Sara.

Téo (Pedro Nercessian) começa a arcar com as consequências de ter vazado o vídeo íntimo de Vanessa (Giovanna Echeverria). No estacionamento da faculdade, ele encontra o seu veículo todo riscado e com os pneus furados. Sem acreditar no que vê, o playboy perde o controle:

“Quer me enfrentar, é? Então aparece, covarde!”, ele diz, dando tiros para cima. Sara (Priscila Steinman) que observa tudo escondida, filma toda a situação. Ao ver a jovem, Téo, ensandecido, aponta a arma para ela disposto a atirar.

Elisa (Debora Bloch), que também está no estacionamento da faculdade, pega seu revólver embaixo do banco do carro e mira no filho de Antenor (Antonio Calloni). O que será que ela vai fazer? Não perca esta cena, que vai ao ar na segunda-feira, dia 5/9.