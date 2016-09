Bahia vence o Vasco diante de 35 mil torcedores, mas segue em 7º lugar.

Com um gol do zagueiro Jackson, de cabeça, aos 32 minutos do primeiro tempo, o Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 e se aproximou ainda mais do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Somando agora 35 pontos, o tricolor baiano subiu provisoriamente para a 6ª colocação na tabela, mas acabou voltando para o 7º lugar com a vitória do Londrina diante do Joinville por 1 a 0. Mais de 35 mil torcedores compareceram à Arena Fonte Nova, o maior público do Bahia em toda a Série B.

Mesmo com a derrota, o Vasco não perde nesta rodada a liderança da Série B. Com 41 pontos, o time de São Janiário não pode ser mais ultrapassado.

O primeiro tempo foi melhor para o Bahia. A equipe da casa começou pressionando o time vascaíno no campo defensivo, criando aos poucos, chances para abrir o placar. Em uma sequência de escanteios, a equipe baiana assustou pela primeira vez aos 8 minutos. Renato Cajá cruzou na área, e Éderson teve que tirar a bola para não complicar a vida dos vascaínos.

O gol do Bahia aconteceu aos 32 minutos em um escanteio bem cobrada por Renato Cajá, um dos destaques do time nordestino. Jackson subiu mais que todo mundo e conseguiu cabecear no canto do goleiro Jordi. Após o gol sofrido, o time vascaíno se lançou ao ataque, mas não criou nenhuma oportunidade efetiva de gol.

Precisando mudar a postura para buscar um resultado positivo na partida, o Vasco voltou para o segundo tempo com mais disposição e assustando o Bahia. Logo no primeiro minuto, em boa trama no ataque, o atacante Éderson ajeitou de cabeça para Jorge Henrique, que de longa distância, acertou um grande chute, obrigando Muriel a fazer uma defesa muito difícil.

O Vasco começou a tomar conta do meio campo e o adversário abusou do contra-ataque. Como é de sua característica, as ameaças ao gol de Muriel surgiram principalmente em lances de bola parada. Aos 18 minutos, foi a vez de Andrezinho cobrar falta direta para a defesa do goleiro, desta vez, sem muita dificuldade para o Bahia.

A melhor chance do Gigante da Colina foi aos 36 minutos. Em bola levantada na área, Douglas Luiz cabeceou, mas o camisa 1 se esticou para salvar os baianos de levarem o gol do empate. Apesar do ímpeto dos vascaínos durante a etapa final, o Bahia garantiu a vitória por 1 a 0.

BAHIA 1X0 VASCO DA GAMA

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Bahia: Muriel; Tinga, Jackson, Tiago e Moisés; Luiz Antonio, Juninho e Renato Cajá (Régis); Hernane (Zé Roberto), Edigar Junio e Victor Rangel (João Paulo Queiroz).

Técnico: Guto Ferreira

VASCO: Jordi; Yago PIkachu, Rafael Marques, Rodrigo e Julio César; Marcelo Mattos (Júnior Dutra), Douglas Luiz, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Éder Luís) e Éderson (Thalles).

Técnico: Jorginho

Local: Fonte Nova, Salvador – BA

Data: 03 de setembro de 2016

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Público presente: 35.760 / Pagantes: 28.208

Renda: R$ 1.145.272,50

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: MMarcio Gleidson Correia Dias (PA) e Helcio Araujo Neves (PA)

Cartões amarelos: Renato Cajá, Muriel e Hernane (Bahia) / Rafael Marques, Rodrigo e Andrezinho (Vasco)

Gols: Jackson (32’/1º Tempo)