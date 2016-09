Aleluia diz que prioridade é gerar empregos: “Plebiscito o povo não quer saber”

“O povo não quer saber de plebiscito, mas de empregos”, afirmou o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) ao ser questionado em entrevista à Rádio Cruzeiro, na manhã desta sexta-feira (02), sobre a proposta da ex-presidente Dilma Rousseff de consultar a população para a realização de novas eleições.

Para Aleluia, a prioridade do governo Temer no enfrentamento da crise econômica deve ser reduzir as despesas públicas e não aumentar salários já altos de certas carreiras do serviço público. “Precisamos equilibrar as finanças do governo, diminuir a inflação, não elevar tributos e criar condições para a geração de empregos, o maior drama da população”.

O deputado baiano disse que o presidente Temer não deve cortar recursos da saúde e educação. “Há o fio de esperança de que o governo Temer vai ser capaz de fazer as reformas necessárias, mas precisa parar de desperdiçar dinheiro para investir mais em saúde e educação, e gerar empregos”.