TRT leiloa prédio do San Marino Hotel dia 21 de setembro

O prédio do San Marino Hotel situado na Avenida Oceânica, na Barra, em Salvador, será levado a leilão judicial realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) no próximo dia 21 de setembro, às 9 horas, na Rua Miguel Calmon, 285, 11º andar, no Comércio. O imóvel foi avaliado em R$ 8.877.570,00, podendo ser arrematado pelo maior valor acima do lance mínimo de R$ 4.438.785,00.

Além do prédio de nove andares, outros 154 lotes serão ofertados, sendo sete referentes a imóveis (veja abaixo). O pregão também oferece veículos, móveis, equipamentos industriais e outros bens que podem ser vistos na página www.nordesteleiloes.com.br, onde também já é possível oferecer lances virtualmente.

Todos os bens deste leilão e de mais outros três que o TRT5-BA realiza fazem parte do mutirão da Semana Nacional de Execução Trabalhista, que será realizada no período de 19 a 23 de setembro. No TRT da Bahia, trabalhadores e empresas com processos na Justiça do Trabalho podem solicitar o agendamento da audiência através do e-mail [email protected] , devendo informar os nomes das partes (reclamante e reclamado), além do número do processo para que o pedido seja examinado. No interior, as partes podem agendar a audiência diretamente na Vara do Trabalho.

Além do leilão da manhã do dia 21, em Salvador, haverá um em Feira de Santana (Teatro da Câmara dos Diretores Lojistas, na Avenida Monsenhor Galvão, nº 173, Centro), no dia 19/9, às 8h30, com 198 lotes, outro em Simões Filho (Depósito Judicial – Estrada Cia-Sudic, sentido Base Naval de Aratu, nº 602, Via RO 526-Centro), no dia 21, às 13h30, com 69 lotes, todos veículos, e outro em Itabuna (Auditório do Fórum Humberto Machado, situado na Rua Dr. Érito Francisco Machado, s/nº, São Caetano), no dia 23/9, às 9 horas, com 99 lotes.

No leilão que acontecerá em Itabuna será ofertado o prédio do Hospital São Vicente (lote 51), localizado em Jequié, com área de 2.879 m², avaliado em R$ 5,2 milhões, com lance inicial de R$ 2,6 milhões. Destaca-se também a Fazenda Boa Esperança, localizada em Maraú, com 135 hectares, avaliada em R$ 1,08 milhão, com lance mínimo de 540 mil. Outros 18 imóveis, entre residenciais e comerciais, serão apregoados, sendo que, destes, somente seis têm lances iniciais abaixo de R$ 100 mil.