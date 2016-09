Série B: Brasil de Pelotas vence o Goiás e vira vice-líder.

Além de uma partida muito disputada, com direito a golaço e emoção até o final, quem foi ao Estádio Bento Freitas ainda viu um cão roubar a cena. Ele invadiu o gramado no gol do time goiano e perseguiu o lateral esquerdo Juninho. No mínimo inusitada a cenda, que pode ser conferida no vídeo abaixo.

O Brasil começou o jogo pressionando e não demorou muito para construir a vantagem. Após uma pequena pressão na frente, Felipe Garcia subiu mais que a zaga em cobrança de escanteio e abriu o placar, aos 9. O gol, no entanto, deu novo ânimo aos visitantes, que partiram para cima e conseguiram devolver a blitz.

Não tardou e chegou o empate. Ednei cobrou falta despretensiosa de fora da área, mas a bola desviou na zaga e matou Martini, entrando no canto. Bem na hora, um cachorro invadiu o gramado e atrasou o reinício do confronto. No segundo tempo, em bela jogada, Elias recebeu na ponta esquerda, pedalou na frente da marcação e mandou colocada, marcando um golaço.