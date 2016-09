Planalto exonera presidente da EBC e muda estatuto da empresa

Lauro Jardim

-Reprodução-

O Diário Oficial de hoje traz a exoneração de Ricardo Mello da presidência da EBC — a empresa que administra a TV Brasil e a Agência Brasil, entre outras — e devolve ao cargo Laerte Rímoli, que chegou a ocupar o cargo por algumas semanas, até uma decisão do STF cassar sua nomeação.

A nova mudança só foi possível devido à publicação também no D.O. de hoje de um decreto que muda drasticamente o que é a EBC.

Primeiro, o decreto acaba com o mandato de quatro anos do presidente, que foi o que fez Dias Toffoli decidir há três meses que Ricardo Mello, exonerado nos primeiros dias de governo interino, deveria voltar ao cargo.

Mas a mudança mais forte é o fim do Conselho Curador, que, em tese, existia para garantir o caráter plural dos veículos públicos controlados pela EBC.

Formado por quatro indicados de ministros; um indicado pelo Senado; um, pela Câmara; um, pelos empregados e 15 pelo presidente da República, o conselho nunca deixou de fato de ser guiado pela orientação do PT — assim como, se continuasse existindo no governo Trmer, obedeceria às diretrizes do peemedebista.

O texto de hoje dá total poder ao Conselho de Administração, que passa a ser composto por seis indicados do governo e um dos empregados (até agora, eram quatro do governo e um dos funcionários).

Ainda que a exoneração de Mello, a nomeação de Rímoli e o decreto sejam assinados por Rodrigo Maia, Temer concluiu hoje o que vinha planejando desde antes de ocupar a presidência interinamente: tornou-a uma empresa de comunicação estatal e não pública.

Coluna de Lauro Jardim/O Globo