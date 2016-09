Maré baixa segue prejudicando travessia Salvador-Mar Grande

A travessia marítima Salvador-Mar Grande suspende o atendimento nesta sexta-feira (2), às 8h e somente será retomada às 11h. A parada é causada pela maré baixa, que desde a última terça-feira vem prejudicando a travessia, que é o principal meio de transporte utilizado pela população da cidade de Vera Cruz no deslocamento para a capital. Até domingo (4) o sistema terá que fazer paradas momentâneas, sempre pela manhã.

Com maré baixa, as embarcações ficam impedidas de atracar no terminal de Vera Cruz, cujo canal não dispõe de profundidade (calado) suficiente. Operando desde às 5h, o sistema registrou até às 7h bom fluxo de passageiros e saídas dos terminais de 30 em 30 minutos.A previsão é de que o movimento de embarque para a Ilha seja intenso após a retomada das operações, às 11h. Hoje o último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 19h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera normalmente e a tendência é que os catamarãs deixem a capital com lotação completa, com muitos turistas que estão em Salvador aproveitando para se deslocar até a Ilha de Tinharé. Hoje os horários oferecidos, saindo de Salvador, são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30; saídas de Morro de São Paulo – 9h, 9h30, 13h30 e 15h. A Astramab informa que as passagens para o Morro de São Paulo são vendidas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico e custa R$ 95,20. A viagem direta entre a capital e o Morro dura 2he20. As escunas do tradicional “Passeio às Ilhas” também operam normalmente. O tour pela Baía de Todos os Santos inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A passagem custa R$ 50 e o retorno a Salvador acontece às 17h30.