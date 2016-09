Leur Lomanto Jr. diz que país vai superar crise com o governo Michel Temer

O deputado estadual Leur Lomanto Jr. (PMDB), confia na capacidade de diálogo e na vontade política do presidente Michel Temer (PMDB) para minimizar o cenário de crise política e econômica do país. Segundo o peemedebista, o presidente já demonstrou que tem competência para superar possíveis turbulências e dar ao Brasil uma nova oportunidade de crescimento. “O país vai superar a página da crise no governo Michel Temer. O presidente tem experiência, articulação e habilidade política para aprimorar uma relação de estabilidade com o Congresso, vontade e disposição para mudar tudo aquilo que até o momento não foi bem e sensibilidade para manter questões positivas, como os programas sociais”, afirmou.

Terminada a votação que ratificou o afastamento da petista Dilma Rousseff, o parlamentar avaliou o resultado de forma positiva e previsível. Conforme Leur Jr., não havia mais condições de Dilma governar o país, não apenas pelo desgaste político que absorveu, mas pela inabilidade administrativa, confirmada a partir de uma gestão com baixos resultados nos últimos cinco anos, além das irregularidades cometidas, que feriram a Lei de Responsabilidade Fiscal. “O governo da presidente Dilma afundou o país em uma crise econômica, que trouxe muitos prejuízos para a população, infelizmente com altos índices de desemprego, levando desesperança a todos”, lembrou.