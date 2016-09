“A Flauta do Pã” chega ao Teatro Cuca, em Feira de Santana.

Alegria, surpresas, encantamentos e lindas canções aguardam o público na estreia do espetáculo “A Flauta de Pã” no Domingo Tem Teatro, neste domingo, 04 de setembro, às 10h30 no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, em Feira de Santana. O público vai poder matar a saudade desse grande sucesso da Cia. Cuca de Teatro que marcou uma geração, participou de grandes festivais e levou o público a encontrar o caminho do coração. Nessa nova temporada do mês de setembro em duas únicas apresentações (dias 04 e 11) o grupo espera conquistar novos fãs, e fazer crianças, adolescentes e adultos viajarem ao mundo encantado com os divertidos personagens mitológicos do espetáculo “A Flauta de Pã”.

O espetáculo narra a história de um dos seres mais cativantes da floresta, “Pã”, o filho do céu e da terra que nasce com vontade de descobrir o mundo. Despertado pela velha Montanha a buscar o caminho do coração e contando com a ajuda dos novos amigos que encontra na floresta, o alegre personagem da mitologia grega desvenda os mistérios do Bosque Sagrado e aprende a ultrapassar obstáculos, como as bruxas “Fúrias”, e a seguir em busca de seu destino. Ao conhecer a Fonte da Inspiração e a árvore Bambu, Pã descobre a flauta mágica, um brinquedo que faz as plantas alegres, os bichos felizes e os homens amigos.

O texto é de Paulo César Coutinho e conta com a direção de Geovane Mascarenhas a trilha sonora concebida pelo músico e compositor Luciano Bahia e contribuições de Dão de Abreu, a música é um dos destaques desta montagem, as canções são executadas ao vivo pelos atores e pelo músico Itamar Vieira e o cenário é concebido por Zuarte Junior. O espetáculo é encenado pelos artistas Elizete Destéffani, Jacy Queiroz, Geovane Mascarenhas, Neide Kocca, Jailtton Nascimento e Fernando Pedro Maria da Cia. Cuca de Teatro e Carol Acos atriz convidada. O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 12 anos pelos produtores Henrique Motté e Elizete Destéffani da Cia. Cuca de Teatro.