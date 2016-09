Confira a classificação da Série B atualizada, os jogos de hoje e de sábado.

A 23ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta na noite desta sexta-feira (02) com dois jogos: Brasil x Goiás e Luverdense x Paysando. Com 36 pontos na tabela, o Brasil pode entrar no G-4 da competição, se vencer a partida. O Goiás, 16º colocado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O líder da Série B é o Vasco, que não vence há quatro jogos. Com 41 pontos na tabela, o time de Jorginho encara o Bahia, 7º colocado, que tenta se aproximar do G-4, em jogo marcado para as 16h30 deste sábado, em Salvador. Abaixo, confira os jogos e a classificação atualizada.

Confira os jogos da 23ª Rodada da Série B:

Confira a classificação atualizada da Série B: