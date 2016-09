Confira as vagas de emprego do SineBahia para esta sexta-feira

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, no Edifício Torres do Iguatemi, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, ou nos postos do SAC . O horário de atendimento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10. Para todas as oportunidades é preciso levar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. Confira as vagas para Salvador e Lauro de Freitas:

Ofertas exclusivas para as unidades de Salvador

Auxiliar de prótese dentaria

Ensino médio completo

Curso técnico em prótese dentaria

Experiência não exigida

01 vaga

Cadista (Desenhista técnico)

Ensino médio completo

Inglês básico

Possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico eletricista de automóveis – Temporário

Ensino médio incompleto / CNH D

Disponibilidade para residir em Goiás

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Mecânico de auto em geral

Ensino médio completo / CNH D

Disponibilidade para residir em Goiás

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Funileiro de veículos – Temporário

Ensino médio incompleto

Disponibilidade para residir em Goiás

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Churrasqueiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Preparador de calçados

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Costureira de calçados

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Cortador de couro na fabricação de calçados

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas