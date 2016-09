Confira as vagas de emprego do SIMM para esta sexta-feira (02)

Os interessados devem ir a um dos postos do Simm, no Comércio (Rua Miguel Calmon, 382), em Cajazeiras (Estrada do Coqueiro Grande, 1.902), na Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imejá) e Cabula (Praça da Mangueira, 84, Cabula VI). É preciso levar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. O público conta ainda com um ponto de atendimento do SIMM na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8 às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Os candidatos podem usufruir do atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas. A população também tem acesso ao atendimento do SIMM nas Prefeituras – Bairros Centro/Brotas, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio / Ilhas, para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções. Veja a lista de vagas:

Consultor de Vendas Externa

Ensino superior incompleto em Administração, 6 meses de experiência, habilitação A ou B, possuir carro ou moto, imprescindível experiência com vendas.

1 vaga

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, vaga zoneada para Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Pernambués, Brotas, Boca do Rio, Vale dos Rios, Liberdade, São Marcos e Pau da Lima. Ter disponibilidade para trabalhar à noite.

5 vagas

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, vaga zoneada para Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Pernambués, Brotas, Boca do Rio, Vale dos Rios, Liberdade, São Marcos e Pau da Lima. Ter disponibilidade para trabalhar à noite.

3 vagas

Barbeiro

Ensino fundamental completo, curso de barbeiro.

5 vagas

Cabeleireiro

Ensino fundamental completo.

5 vagas

Cabeleireiro escovista

Ensino fundamental completo.

5 vagas

Supervisor de Vendas de Serviços (Planos Odontológicos)

Ensino superior completo em Administração, Marketing e áreas afins, 6 meses de experiência, habilitação B, possuir carro, imprescindível experiência com plano odontológico.

1 vaga

Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso técnico em refrigeração com Crea, habilitação B.

1 vaga