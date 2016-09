Brasil goleia na estreia de Tite e com dois gols de Gabriel Jesus

Agência FPF

A Era Tite não poderia ter começado melhor para a Seleção. Na noite desta quinta-feira (01), o Brasil fez uma partida equilibrada para superar a altitude e ganhou do Equador, por 3 a 0, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americana. Neymar, de pênalti, e Gabriel Jesus, duas vezes, marcaram os gols.

Invicto há seis jogos, quando perdeu na estreia para o Chile, a Seleção Brasileira chegou aos 12 pontos e encostou de vez nos líderes das Eliminatórias. Por outro lado, o Equador conheceu a sua segunda derrota seguida, mas mesmo assim continua na frente com 13 pontos.

A partida em Quito começou bastante movimentada, com o Equador apostando nas jogadas pela esquerda nas costas de Daniel Alves. Foi por ali que Jefferson Montero fez boa jogada e cruzou para Caicedo, que só não abriu o placar porque Miranda afastou de carrinho. O Brasil levava perigo em chutes de fora da área. Gabriel Jesus, duas vezes, e William assustaram Domínguez.

O Equador teve sua melhor oportunidade aos 34 minutos, quando a zaga brasileira saiu jogando errado e Noboa finalizou rasteiro, obrigando Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Um pouco antes, Renato Augusto recebeu em boas condições de marcar, mas escorregou na hora do chute e isolou a bola.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, a etapa final teve supremacia do Brasil, que quase abriu o placar em finalização rasteira de Marcelo. Aos 26, Gabriel Jesus foi derrubado quando tentou passar por Domínguez e a arbitragem assinalou pênalti. Neymar cobrou e converteu. Na sequência, Paredes recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Equador com um homem a menos. No entanto, a seleção da casa quase empatou em chute colocado de Bolaños, mas Alisson foi buscar no cantinho.

O Brasil aproveitou os espaços dados pelos equatorianos e ampliou aos 42 minutos. Marcelo cruzou rasteiro e Gabriel Jesus completou de calcanhar. Cinco minutos depois, Neymar puxou contra ataque pela esquerda e tocou para Gabriel Jesus, que dominou e chutou no ângulo de Domínguez. O goleiro ainda tocou na bola, mas não o bastante para evitar o terceiro gol da Seleção.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (6) pela oitava rodada. O Equador enfrenta o Peru às 23h15 em Lima, enquanto o Brasil recebe a Colômbia às 21h45 na Arena da Amazônia em Manaus.

EQUADOR 0 X 3 BRASIL

Data: 01/09/2016 (quinta-feira)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa (em Quito, Equador)

Público: 34.887 pagantes

Renda: US$ 1.401.100,00

Árbitro: Enrique Cáceres Villafañe (Paraguai)

Auxiliares: Eduardo Cardoso Escobar e Milciades Saldivar Franco (ambos do Paraguai)

Cartões amarelos: Bolaños, Montero, Domínguez e Paredes (EQU); Paulinho (BRA)

Cartão vermelho: Paredes (EQU)

Gols: Neymar, aos 25 minutos do 2º tempo, Gabriel Jesus, aos 41 e 46 minutos do 2º tempo

EQUADOR

Alexander Domínguez; Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina e Walter Ayoví; Christian Noboa, Gruezo (Gaibor), Enner Valência e Jefferson Montero (Arroyo); Miller Bolaños e Felipe Caicedo (Ibarra)

Técnico: Gustavo Quinteros

BRASIL

Alison; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, William (Philippe Coutinho) e Neymar; Gabriel Jesus

Técnico: Tite