Bahia empata com o Joinville e fecha a rodada na 8ª colocação da Série B

O Bahia empatou em 1 a 1 com o Joinville, atuando na Arena Joinville, pela 22ª Rodada da Série B. A partida aconteceu na noite desta terça-feira (30). Com o resultado, o tricolor chegou aos 32 pontos e concluiu a rodada na 8ª posição na tabela de classificação. O Joinville segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

Bahia quem tomou as rédeas da partida e não demorou a marcar, com Edigar Junio. Depois disso, os baianos controlaram o primeiro tempo, mas não contavam com o gol de Jael no último lance, aos 47 minutos.

O Bahia administrou bem o jogo, porém, no final da primeira etapa sofreu o tento de empate, com Jael de cabeça.

No segundo tempo o time catarinense voltou melhor, mas com uma defesa bem postada, o tricolor conseguiu sair da partida com um importante ponto.