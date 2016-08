Confira os resultados da Série B e a classificação atualizada

A 22ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 foi concluída na noite desta terça-feira (30). A maior surpresa foi a derrota do Vasco, líder isolado da competição, para o Vila Nova (GO) por 2 a 1, em pleno Estádio de São Januária. O Atlético de Goiás é o segundo colocado, o CRB o 3º e o Ceará fecha G-4. A 23ª Rodada da Série B será aberta na sexta-feira, dia 2, com os jogos Brasil de Pelotas x Goiás e Luverdense x Paysandu.

