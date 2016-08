Trânsito é modificado no Complexo Dois de Julho para construção de elevado

A CCR Metrô Bahia e o Consórcio Mobilidade Bahia informam que, para continuidade da obra da Linha 2 do Metrô de Salvador, será realizada interdição de trechos centrais do Complexo Viário Dois de Julho, localizado nas proximidades do Aeroporto, para o içamento de vigas do elevado que será implantado na região. A intervenção vai ocorrer entre as noites de amanhã, dia 30, e dia 6 de setembro, sempre das 23h às 5h. A intervenção que havia sido agendada anteriormente foi adiada devido às más condições climáticas na cidade.

Com a interdição da área, os motoristas que trafegam na região terão que adaptar seus roteiros:

– Quem sair da BA-526 com destino a Lauro de Freitas terá de acessar a Av. São Cristóvão, passar pelo Viaduto Mário Andreazza e seguir pela Av. Carybé.

– Quem sair da Av. São Cristóvão para Lauro de Freitas terá de acessar a Av. Carybé (sentido Centro), fazer o retorno do Posto Shell e retomar a avenida no sentido Lauro de Freitas.

– Quem estiver na Estrada do Coco e quiser retornar para Lauro de Freitas terá de seguir pela Av. Carybé (sentido Centro), fazer o retorno do Posto Shell e retomar a avenida no sentido Lauro de Freitas.

– Quem sair do Aeroporto com destino a Salvador terá de seguir pela Estrada do Coco até o primeiro retorno.

– Quem acessar a Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos com destino a Salvador, terá de seguir até o primeiro retorno do Aeroporto, acessar a Estrada do Coco à direita e fazer o primeiro retorno.

Em caso de dúvidas, o motorista pode entrar em contato com a Central de Atendimento da CCR Metrô Bahia pelo telefone 0800 071 8020