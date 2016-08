Série C: ABC vence o Remo e assume liderança do Grupo A.

O ABC de Natal assumiu a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O alvinegro de Natal derrotou o Remo por 2 a 0, na noite desta-segunda-feira (29), foi a 25 pontos, e tirou o Fortaleza da liderança. O jogo marcou o encerramento da 15ª Rodada da Série C e foi disputado no Frasquerão, Estádio do ABC.

Echeverría e Jones Carioca marcaram os gols do ABC, ambos segundo tempo. Na próxima rodada, o Remo joga em casa, no Estádio Mangueirão, contra o Salgueiro. O jogo acontece no domingo, dia 4 de setembro, às 18h30. O ABC joga novamente na segunda-feira, desta vez no dia 5 de setembro, quando enfrenta fora de casa o River-PI, no Estádio Albertão, às 19h15.

Confira a classificação atualizada da Série C do Campeonato Brasileiro:

Confira os Resultados da Rodada: