A 15ª Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que foi aberta no último sábado, foi concluída com um jogo na noite desta segunda-feira (29). Jogo do Grupo A, com o ABC, 5º colocado, enfrentando e vencendo o Clube do Remo, em Natal, por 2 a 0. Com o resultado, o time potiguar assumiu a liderança da competição, com 25 pontos. Já o Remo, que lutava pela liderança, caiu para a 4ª colocação. O Fortaleza é o 2º e o Botafogo da Paraíba o 3º. No Grupo B, o Guarani segue na liderança isolada, com 31 pontos, seguido do São Paulo, Ypiranga (RS) e Boa Esporte (MG).

Confira a classificação atualizada da Série C do Campeonato Brasileiro:

Confira os Resultados da Rodada: