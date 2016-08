Confira as vagas de emprego do SIMM para esta segunda-feira (29)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) divulgou a lista de vagas de emprego para segunda-feira (29), em Salvador. Os interessados deverão ir a um dos postos do SIMM, no Comércio (Rua Miguel Calmon, 382), em Cajazeiras (Estrada do Coqueiro Grande, 1.902), na Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imejá) e Cabula (Praça da Mangueira, 84, Cabula VI). É preciso levar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS. O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

Confira as vagas do SIMM para esta segunda-feira (29)

Vendedor Externo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilitação B, imprescindível conhecimento em informática e desejável conhecimento na área de construção civil.

1 vaga

Assistente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de informática básica, pessoas com deficiência podem se candidatar.

1 vaga

Vendedor Interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível habilidade com vendas, e conhecimento em informática.

10 vagas

Jardineiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilitação B, disponibilidade para viajar.

1 vaga

Supervisor de Vendas de Serviços

Ensino superior completo em Administração, Marketing e áreas afins, 6 meses de experiência, habilitação B, possuir carro, imprescindível experiência com plano odontológico.

1 vaga

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, sexo masculino.

3 vagas

Pizzaiolo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, vaga zoneada para Lauro de Freitas, Itapuã, São Cristóvão, Itinga, Mussurunga, Stella Maris e adjacências, imprescindível experiência com forno a lenha.

1 vaga

Assistente de Recepção de Hotel

Ensino superior completo em Turismo, 6 meses de experiência, imprescindível inglês e espanhol fluente.

1 vaga

Atendente de SPA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, disponibilidade para residir em Imbassaí.

1 vaga

Relações Públicas

Ensino superior completo em Relações Públicas, 6 meses de experiência, imprescindível inglês e espanhol fluente, disponibilidade para residir em Imbassaí.

1 vaga

Camareira de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo feminino, disponibilidade para residir em Imbassaí.

1 vaga

Supervisor de Recepção de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível inglês e espanhol fluente, ter perfil de liderança.

1 vaga

Consultor de Vendas

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, sexo feminino, Habilitação A ou B e possuir carro e moto.

1 vaga

Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso técnico em refrigeração com Crea, habilitação B.

1 vaga

Capoteiro estofador

Ensino médio incompleto, experiência na área, sexo masculino.

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Técnico de enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Copeiro de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

5 vagas