Acompanhe ao vivo: Dilma chega ao Senado para fazer sua defesa.

A presidente afastada Dilma Rousseff chegou ao Senado para se defender das acusações de ter cometido crime de responsabilidade em 2015. Ela responde ao processo de impeachment, sob a alegação de ter editado em 2015 decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso e também de usar dinheiro de bancos federais em programas do Tesouro [as chamadas pedaladas fiscais]. A petista foi afastada da presidência da República pelo Senado há mais de 100 dias. Clique no player acima e acompanhe ao Vivo a defesa de Dilma.

De óculos escuros, o compositor Chico Buarque chega ao Senado junto com a comitiva de Dilma. Dos nove senadores ex-ministros de Dilma, apenas três desejam seu retorno ao Planalto: Armando Monteiro, Gleisi Hoffmann e Kátia Abreu.