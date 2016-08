Vitória volta a vencer no Brasileiro e deixa a zona de rebaixamento

Um golaço de Marcelo no primeiro tempo e outro de David, que substituiu Vander, no intervalo, deram ao Vitória os três pontos que precisava diante do América Mineiro, na noite deste domingo (28), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão (a terceira do returno). Danilo Barcelos descontou para o time mineiro.

O rubro-negro chegou aos 26 pontos, com seis triunfos e oito empates e ocupa a 15ª colocação. O Vitória desde a inauguração da arena em 2013 mandou 15 jogos na Fonte Nova, com 10 triunfos e cinco empates, 33 gols marcados e 14 contra.

Com 22 minutos de jogo, o Vitória ficou sem seu capitão, o volante Willian Farias, que reclamou de um desconforto na parte posterior da coxa direita. Ele foi substituído por José Welison, que foi um dos destaques do triunfo com uma atuação segura.

O Vitória abriu o marcador aos 36 minutos com o volante Marcelo ao pegar o rebote na entrada da área, após Alison afastar cruzamento de cabeça, e acertar um petardo no ângulo direito de João Ricardo.

No segundo tempo, o rubro-negro ampliou após excelente assistência do colombiano Cárdenas. Ele cruzou da esquerda na medida para David meter a cabeça na bola e vencer João Ricardo, aos 18 minutos.

Nos minutos finais, Danilo Barcelos foi feliz ao acertar um chute na área e descontou para o América, que tentou a todo custo o empate, mas foi contido pela garra do time rubro-negro.

Pelo Brasileiro, o Vitória volta a jogar contra o Atlético Mineiro, dia 7 de setembro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 19h30.

Antes, nesta quarta-feira (31) encara o Coritiba, em Curitiba, às 17 horas (Horário de Brasília) no jogo de volta pela Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o rubro-negro venceu de virada por 2 x 1 na Arena Fonte Nova e precisa do empate para avançar à terceira fase da competição.

VITÓRIA 2 X 1 AMÉRICA MG

VITÓRIA

Fernando Miguel; Diogo Mateus, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Willian Farias (José Welison), Marcelo e Sherman Cárdenas (Serginho); Vander (David), Rodrigo Ramallo e Kieza

Técnico: Vagner Mancini

AMÉRICA MG

João Ricardo; Jonas, Alison, Sueliton e Gilson; Leandro Guerreiro (Diogo Lopes), Juninho, Pablo e Matheusinho (Danilo Barcelos); Osman e Michael (Nilson)

Técnico: Enderson Moreira

Brasileiro – Série A

Segundo Turno

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 28/08

Horário: 18h30

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA), auxiliado por Rafael Alves da Silva (ASP. FIFA) e Elio Nepomuceno de Andrade Júnior (CBF 1), todos do Rio Grande do Sul

Gols: Marcelo (VIT) aos 36min do 1º tempo; David (VIT) aos 18min, Diego Barcelos (AMG) aos 39min do 2º tempo

Cartão amarelo: Kieza, Marcelo, Vander (VIT), Gilson, Jonas e Osman (AMG)

Renda: R$111. 231,00

Público: 8 mil e 490 pagantes