Travessias de Mar Grande, Morro de São Paulo e escunas operam sem restrições.

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo operam neste domingo (28) sem qualquer restrição. Também voltaram a operar normalmente as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, que desde a última quarta-feira estavam sem sair devido ao mau tempo. Na travessia entre a capital e Mar Grande, oito embarcações estão em tráfego, saindo dos terminais de meia em meia hora.

Tanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, como no Terminal Náutico, no Comércio, o fluxo de passageiros é moderado, com embarque sem filas e imediato. As condições de navegação na Baía de Todos os Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos. A Astramab lembra aos usuários que aos domingos e feriados a passagem na travessia custa R$ 7,10. O sistema funcionará hoje até às 18h30, que é o último horário saindo de Mar Grande, e até às 20h, horário da última saída do Terminal Náutico.

Morro de São Paulo – Fazendo conexão em Itaparica desde a última quarta-feira (24), os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam hoje sem restrição devido à melhoria das condições de navegação no percurso entre a capital e a Ilha de Itinharé. A procura e venda de passagens é moderada nos guichês das empresas no Terminal Náutico. O primeiro horário de saída foi às 8h30 e os demais são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. A tarifa é única: R$ 95,20.

Passeios às Ilhas – As escunas que estavam sem operar desde quarta-feira, com a chegada do mau tempo em Salvador, voltam a atender hoje aos baianos e turistas que querem fazer o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. Elas saem a partir das 9h e no roteiro das ilhas ocorrem duas paradas: a primeira em Ilha dos Frades e a segunda em Itaparica. A tarifa por pessoa é R$ 50. As escunas retornam a Salvador às 17h30.