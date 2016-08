Aberta no sábado (27) com quatro jogos, a 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C terá prosseguimento neste domingo com cinco jogos: No Grupo A, os jogos são Cuiabá x ASA e Confiança x River. Pelo Grupo B, se enfrentam Tombense-MG x Guaratinguetá, Juventude x Botafogo (SP) e Guarani x Portuguesa. A rodada só será concluída na segunda-feira (29) com o jogo ABC x Remo, às 19h, em Natal.

Confira a classificação atualizada da Série C: