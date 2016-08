Santos perde para o Figueirense por 1 a 0, deixa o G-4 escapar, na despedida de Gabriel

Agência FPF

Na despedida de Gabriel, o Santos acabou sendo derrotado pelo Figueirense pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. Rafael Moura, de pênalti, marcou o único gol do duelo. Com o resultado, o Santos perde a oportunidade de entrar no G4 e fica com 36 pontos na tabela de classificação. O Figueirense, por sua vez, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. O tiem catarinense tem 24 pontos.

O Santos começou o primeiro tempo pressionando o Figueirense e por pouco não abriu o marcador logo aos 14 minutos. Em cobrança de falta de Ricardo Oliveira, a bola desviou em Rafael Moura e parou no travessão de Gatito Fernández.

O Figueirense se postou de maneira mais recuada e segurava bem os avanços do Santos. Destaque para o goleiro Gatito Fernández, que fez uma grande defesa no arremate de Zeca.

No segundo tempo, o time catarinense saiu para o jogo e abriu o placar logo aos dois minutos. Thiago Maia fez penalidade máxima em Jefferson. Rafael Moura foi para cobrança e mandou para o fundo das redes.

Em vantagem, o Figueirense se fechou, enquanto o Santos foi para o tudo ou nada. Ricardo Oliveira e Gabriel criaram as melhores oportunidades do time da casa, mas quando não chutava para fora, ficava em Gatito Fernández.

Na próxima rodada, o Figueirense volta a campo apenas no dia sete de setembro, às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No dia seguinte, às 21h, o Santos visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.