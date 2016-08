Planalto tem certeza: 61 votarão contra Dilma.

CLÁUDIO HUMBERTO

O núcleo mais íntimo do presidente Michel Temer fez e refez as contas e está seguro: ao menos 61 votos dos senadores colocarão Dilma Rousseff, a presidente ré, no olho da rua. Um aliado um pouco inseguro perguntou ao presidente Michel Temer se ao menos será repetida a votação da pronúncia de Dilma, aprovada pelos votos de 59 senadores. Ele respondeu com segurança, sem hesitar: “Serão 61”.

JOGO DE PRESSÕES

Até agora, apenas 52 senadores confirmam os votos contra Dilma. Outros nove pró-impeachment escondem o jogo para evitar pressões.

FATURA LIQUIDADA

JÁ ERA

O apoio a Dilma diminuiu desde a primeira votação no Senado e ela terá dificuldades para reunir vinte votos.

GLEISI TINHA RAZÃO

Sete dos dez senadores petistas são investigados. Isso dá razão, ao menos no PT, à afirmação de Gleisi Hoffmann, investigada no Supremo Tribunal, de que o Senado “não tem moral” para julgar Dilma.

TUTTI BUONA GENTE

Os senadores petistas enrolados na Polícia Federal e/ou na Justiça: Ângela Portela (RR), Humberto Costa (PE), Lindbergh Farias (RJ), Paulo Rocha (PA), Jorge Viana (AC) e Gleisi Hoffmann (PR), claro.

SEQUESTRADORES

Continuam com acesso privilegiado ao Senado os produtores do "documentário do golpe", milionária produção do PT que tem o objetivo de sequestrar a narrativa para desmoralizar o Senado e o Brasil.