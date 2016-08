‘Dança dos Famosos’ estreia com grupo masculino no baladão

Hoje é dia dos homens colocarem para quebrar no Dança dos Famosos. E depois de uma semana de ensaios, Brenno Leone, Felipe Simas, Marcelinho, Nego do Borel, Rainer Cadete e Sidney Magal se preparam para o show no ritmo do baladão.

O desafio é grande. Afinal, além da expectativa da estreia, eles vão driblar o nervosismo para se apresentar diante do júri técnico, artístico e plateia. Segundo Tainá Grando, bailarina do Faustão, essa é a carta de apresentação dos participantes. “O baladão é uma dança mais solta, não é tão casal, então acho que os homens conseguem se mostrar mais”, explica.