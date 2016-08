Travessias de Mar Grande e Morro de São Paulo têm fluxo tranquilo

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande retomou às 5h deste sábado (27) as operações normais, depois da melhoria das condições de navegação na Baía de Todos os Santos. O serviço tinha sido suspenso ontem ao meio dia, devido ao mau tempo. A travessia está operando com horários de saída a cada 30 minutos e com oito embarcações em tráfego. O movimento de embarque nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Terminal Náutico, no Comércio é tranquilo. Se não ocorrer nenhuma anormalidade nas condições de navegação na Baía de Todos os Santos, a travessia funcionará hoje até às 18h30, que é o último horário saindo de Mar Grande, e até às 20h, horário da última saída do Terminal Náutico.

As escunas de turismo que fazem o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos vão continuar sem operar hoje, com previsão de retomarem as operações neste domingo (28).

Morro de São Paulo – As condições de navegação no percurso (cerca de 60 Km) entre Salvador e o Morro de São Paulo continuam desfavoráveis para as operações, com mar agitado e ventos fortes. Com isso, a Astramab decidiu manter a conexão em Itaparica. Sendo assim, os catamarãs vão continuar saindo hoje normalmente do Terminal Náutico com destino a Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e de lá fazem uma pequena travessia até o Morro. Com conexão, a viagem dura em média 3h20 – uma hora a mais que o percurso direto, mas a tarifa é a mesma: R$ 95,20. Os horários de saída de Salvador são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30.