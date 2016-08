Ponte Preta derrota Corinthians e fica a três pontos do G4 do brasileirão

Sem ser ameaçada em qualquer momento da partida, a Ponte Preta fez um grande jogo na tarde deste sábado e derrotou o Corinthians por 2 a 0 no Moisés Lucarelli. Roger e Clayson marcaram os gols da vitória do time campineiro, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória eleva a Ponte Preta, que está invicta há seis jogos, aos 34 pontos – a três do G4 – e mantém a equipe de Campinas na 7ª colocação ao menos até o jogo do Fluminense, que só ‘rouba’ a lugar pontepretano caso vença o líder Palmeiras neste domingo. O Corinthians, apesar da derrota, se mantém na 3ª posição, com 37 pontos, mas depende dos tropeços de Flamengo, Santos e Grêmio para não ser ultrapassado.

Com direito a pontapé inicial de Dicá, ídolo máximo da Ponte Preta, a partida começou, e, ao que pareceu, apenas o mandante entrou em campo. Com volume de jogo bem maior que o adversário, o time campineiro teve chance clara de abrir o placar logo aos 10 minutos, com Roger. O centroavante, porém, demorou para chutar e acabou batendo em cima do goleiro Cássio.

Depois da expulsão do zagueiro paraguaio Balbuena, o Corinthians se viu acuado em seu campo de defesa e acabou levando o primeiro gol. Ele veio aos 35 minutos, quando o corintiano Cristian desviou cruzamento da esquerda e a bola sobrou para Roger, completamente livre de marcação. Desta vez o artilheiro não desperdiçou e empurrou para as redes para abrir o placar no Majestoso.

No segundo tempo, o time de Campinas continuou superior e teve paciência para marcar o segundo gol, que saiu dos pés de Clayson. O atacante recebeu passe de Rhayner dentro da área, girou em cima da marcação e bateu de esquerda no ângulo direito de Cássio para marcar um golaço e sacramentar o resultado.

Na continuação do Campeonato Brasileiro, os dois times só voltam a campo daqui uma semana e meia em virtude dos jogos da Seleção Brasileira. A Ponte Preta tem um páreo duro fora de casa, no Estádio Kléber Andrade, diante do Flamengo, no dia 7, às 21h45. O Corinthians, por sua vez, recebe o Sport em sua arena no dia 8, em duelo marcado para as 19h30. Antes, porém, o time da capital joga na próxima quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil.