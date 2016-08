Palmeiras comemora aniversário na liderança do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras comemorou ontem (26) 102 anos de história. A festa em 2016 acontece em um bom momento do clube, que lidera o campeonato nacional. A última vez em que o clube de Palestra Itália festejou seu aniversário na liderança do Campeonato Brasileiro aconteceu em 2009. Apenas um atleta do atual elenco estava também em 2009: Cleiton Xavier.

Em 2009, o Palmeiras havia realizado 22 jogos e conquistado 41 pontos com uma média de 62,1%. Na atual temporada, o Alviverde Paulista realizou uma partida a menos e soma 40 pontos, números que dão uma média de 63,4%. “Em 2009, a grande diferença era o elenco que era um pouco reduzido. Não tínhamos um elenco tão grande como agora. Tenho certeza que esse ano será diferente”, comentou Cleiton Xavier lembrando que ao final daquele ano o time não conseguiu o título.

Além de melhorar a média de pontos conquistados, o Palmeiras também melhorou em outros três aspectos. Na virada do turno de 2009, o clube alviverde ocupava a segunda colocação com os mesmos 37 pontos do ‘campeão’ Internacional, diferente deste ano em que o Palmeiras terminou a primeira parte no topo da tabela.

Outro aspecto que o Palmeiras melhorou foi a diferença de pontos em relação ao segundo colocado no dia do aniversário. Naquela oportunidade, os palestrinos somavam 41 pontos contra 40 do vice-líder Internacional. Neste ano a diferença é de dois para o Atlético Mineiro (40 a 38).

“Foi importante vencer o turno. Oscilamos um pouco. Todas as equipes oscilaram. É difícil manter regularidade no Brasileiro. A maioria das equipes tem muita força em casa, assim como a gente vem tendo em nosso estádio junto com a nossa torcida. Não perder fora é importantíssimo para quem quer ser campeão”, explicou Cleiton Xavier.

Um dos fatores mais comemorados pelo clube foi o aumento na média de público. Na temporada 2009 era de 18.466 espectadores por jogo no antigo Palestra Itália. Em 2014, o Palmeiras inaugurou a nova arena e a média no ano é de 27.814 torcedores por partida, quase 10 mil a mais em relação a 2009.

Ciente da importância do torcedor, Cleiton Xavier revelou o carinho pelo Palmeiras. “É um carinho recíproco, tanto meu com o Palmeiras quanto com a torcida também, e sou grato por isso. É o meu time de coração e tenho muito orgulho. Fiz questão de vir para o Palmeiras por isso, fico feliz e espero fazer muitos mais jogos”, concluiu.

O Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (28) quando enfrenta o Fluminense no estádio Mané Garrincha em Brasília (DF), às 16h.