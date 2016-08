Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 2,5 milhões; Apostas até às 19h.

A Caixa Econômica Federal realiza neste ábado (27), o sorteio do concurso número 1.851 da Mega-Sena, que pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), em Ipu (CE).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, receberá cerca de R$ 18 mil por mês em rendimentos. Caso prefira poderá comprar 16 carros de luxo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.