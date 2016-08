A 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2016 será aberta neste sábado (27) com apenas um jogo. O Corinthians, 3º colocado da competição, vai até Campinas para encaram a Ponte Preta, 7º na tabela, com 31 pontos. O jogo será no Moisés Mucarelli, às 16h. O líder isolado do Brasileirão, o Palmeiras, jogará neste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro:

Confira os jogos da 22ª Rodada: