Bahia enfia 3 a 0 no Paraná e encosta de vez no G-4 da segunda divisão

Diante de quase 21 mil torcedores, o Bahia atropelou o Paraná e conquistou uma convincente vitória por 3 a 0, neste sábado, na Fonte Nova. Foi o segundo triunfo seguido do tricolor pelo mesmo placar – há uma semana tinha batido o Avaí pelo mesmo placar em Florianópolis. O time de Guto Ferreira anotou os três gols na etapa complementar, com Edigar Junio, Juninho e Allano, e não sofreu sustos durante todo o segundo tempo.

Com a vitória desta noite, o Bahia foi a 31 pontos e subiu para a 6ª posição. Resultado importante para equipe que fica só a três pontos do CRB, clube que abre o G-4. Do outro lado, o Paraná caiu para o 15º lugar, com 26 pontos. Com só dois pontos a frente do Bragantino, primeira equipe no Z-4, time paranista se preocupa agora com a zona de rebaixamento.

Não haverá muito tempo para descanso. Bahia e Paraná já voltam a jogar já na próxima terça-feira. Fora de casa, o Esquadrão enfrenta o Joinville, às 19h15. No mesmo dia e horário, o Tricolor Paranista enfrenta, em casa, o Sampaio Corrêa

BAHIA 3 X 0 PARANÁ

BAHIA – Muriel; Eduardo, Jackson, Tiago e Moisés; Luiz Antônio, Juninho (Feijão) e Renato Cajá (Régis); Hernane, Allano (Victor Rangel) e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

PARANÁ – Marcos; Leandro Silva, Leonardo (Pitty), Alisson e Rafael Carioca; Anderson Uchoa, Claudevam e Cristian (Nadson); Válber (Guilherme Queiroz), Robson e Fernando Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte.

GOLS – Edigar Junio, aos dois, Juninho, aos 13, e Allano, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Nielson Nogueira Dias (PE).

CARTÕES AMARELOS – Tiago e Juninho (Bahia); Rafael Carioca, Anderson Uchoa e Fernando Karanga (Paraná).

RENDA – R$ 262.517,50.

PÚBLICO – 20.925 pagantes (21.582 total).

LOCAL – Fonte Nova, em Salvador (BA).