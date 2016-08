Vitória vira, vence o Coritiba pela Copa Sul-Americana e fica com a vantagem

O Vitória venceu o Coritiba na noite desta quinta-feira (26), no jogo de ida da Copa Sul-Americana. O triundo Rubro-negro foi de virada: depois de fazer um péssimo primeiro tempo, o time saiu de campo vaiado pela torcida e com o placar de 1 a 0, mas reagiu na etapa complementar, empatou o jogo com Diego Renan, cobrando pênalti, e fez 2 a 1 com Kieza. Evandro, no primeiro tempo, marcou para o Coritiba.

Foi um primeiro tempo disputado intensamente e com oportunidades para ambos os times. O Coritiba inicialmente teve duas: com Kléber, que entrou livre e no momento do drible se chocou com Fernando Miguel, com o árbitro mandando seguir, e com Neto Berola, que diante do goleiro chutou na rede por fora.

O Vitória depois que corrigiu a marcação, reagiu e além do pênalti desperdiçado – Kieza acertou a trave – Marcelo de cara com Wilson finalizou no canto e o goleiro salvou.

Quando parecia que a etapa inicial terminaria empatada, Dodô acertou um cruzamento da direita, e Evandro pegou de primeira para fuzilar Fernando Miguel, aos 43 minutos.

O Vitória retornou para o segundo tempo determinado a sed recuperar de derrota inicial e passou a pressionar o adversário. Aos 19 minutos, Kieza deu assistência para Cárdenas, que ao driblar Wilson foi derrubado pelo goleiro. O árbitro assinalou o pênalti convertido por Diego Renan, aos 20 minutos.

Confira os gols de Vitória 2 x 1 Coritiba:



Quatro minutos depois, o rubro-negro virou o jogo com um gol do artilheiro Kieza. Diogo Mateus cruzou na área e o atacante empurrou para a rede, garantindo o triunfo.

O jogo de volta será dia 31 (quarta-feira), às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Belfort Duarte, em Curitiba, e o Vitória tem a vantagem do empate. O placar se repetindo a favor do Coritiba, a decisão será nos pênaltis.

O vencedor do confronto Vitória x Coritiba se credenciará para enfrentar nas oitavas de final o ganhador do duelo entre os argentinos Estudiantes de La Plata e Clube Atlético Belgrano da cidade de Córdoba. No primeiro jogo, no Estádio Ciudad La Plata, em La Plata, província de Buenos Aires, realizado quarta-feira, o Estudiantes venceu por 1 x 0. O de volta será dia 15 de setembro, no El Gigante de Alberdi, no bairro de Alberdi, na cidade de Córdoba.

VITÓRIA 2 X 1CORITIBA

VITÓRIA

Fernando Miguel; Diogo Mateus (Euller), Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (Serginho) e Sherman Cárdenas; Marinho, Kieza e Vander (Rodrigo Ramallo)

Técnico: Vagner Mancini

CORITIBA

Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Juan; Edinho, João Paulo, Raphael Veiga e Evandro (Amaral); Kléber e Neto Berola (Bernardo)

Técnico: Paulo César Carpegiani

Copa Sul-Americana

Segunda Fase – Jogo de ida

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 25/08

Horário: 21h45

Arbitragem: José Argote, auxiliado por Franchescoly Chacón e Elbis Gomez, todos da Venezuela

Gols: Evandro (COR) aos 43min do 1º tempo; Diego Renan (VIT-pênalti) aos 20min e Kieza (VIT) aos 24min do 2º tempo

Cartão amarelo: Marcelo e Victor Ramos (VIT) e Evandro (COR)