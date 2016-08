Unidade do Planserv vai funcionar em Periperi a partir de segunda-feira

Um novo posto do Planserv vai atender os servidores públicos estaduais no SAC de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, a partir de segunda-feira (29). Serão oferecidos na unidade serviços como consulta à rede credenciada, impressão de cartão provisório e movimentação cadastral – adesão de titulares, inclusão e exclusão de dependentes e agregados.

O atendimento estará disponível das 7h às 15h30, de segunda a sexta-feira. O SAC de Periperi está funcionando provisoriamente, desde o último dia 15, no Empresarial Innovarcenter, na Praça da Revolução. Segundo a coordenadora do Planserv, Cristina Cardoso, a expansão do atendimento presencial do Planserv facilita o acesso dos servidores aos serviços da assistência à saúde.

“Ações como a ampliação do número de postos Planserv no SAC e a inclusão online para beneficiários que vivem em cidades onde não há postos Planserv, que passará a valer a partir do próximo dia 1º, nos ajudam a cumprir a meta de maior aproximação entre o plano e os servidores públicos do estado”, declara a gestora.

Na capital baiana, além do SAC Periperi, o atendimento presencial do Planserv está disponível no SAC dos Shoppings Bela Vista, Barra, Paralela e Salvador Shopping, além das unidades do Comércio, Pernambués, Cajazeiras, Pau da Lima e Boca do Rio. Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o Planserv atende nos SACs de Lauro de Freitas, Camaçari e Candeias.

No interior, há unidades de atendimento do plano nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Feira de Santana (duas unidades), Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista (duas unidades), Paulo Afonso e Valença.