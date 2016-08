Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar, mas escunas seguem paradas.

travessia Salvador-Mar Grande voltou a operar normalmente nesta sexta-feira (26), depois da melhoria das condições de navegação na Baía de Todos os Santos. Oito embarcações estão em tráfego, que saem de meia em meia hora dos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e do Náutico da Bahia, no Comércio.

Na última quarta-feira (26), o serviço tinha sido suspenso às 13h por causa das condições impróprias de navegação na Baía de Todos os Santos devido aos fortes ventos e o mar agitado. O último horário de travessia nesta sexta-feira está previsto para as 20h, saindo de Salvador, e as 18h30, partindo de Mar Grande.

Escunas não funcionam – A Astramab informa que as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos vão continuar paradas hoje, enquanto que a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo permanece em operação, mas com conexão em Itaparica. Os catamarãs zarpam do Terminal Náutico da Bahia com destino a Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e de lá atravessam para o Morro. Com conexão, a viagem dura em média 3h20 – uma hora a mais que o percurso direto. Os horários de saída de Salvador são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30.