Série B: Criciúma perde em casa para o Joinville e fica mais longe do G-4.

Foi fora de casa, e com gol de Jael, que o Joinville conseguiu a sua primeira vitória no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O JEC venceu o Criciúma por 1 a 0, no Heriberto Hülse, e chegou aos 21 pontos. Mesmo com a vitória, o time do norte não sai da zona do rebaixamento. O Tigre, que perdeu a segunda partida seguida em casa, mantém os 29 pontos e fica longe do G-4.

O jogo começou com cara de clássico. A bola saiu com o Joinville, e antes de um minuto de bola rolando, já tinha gente caída e maca no gramado. Ninguém tirava o pé nas divididas, e a primeira chance foi com o Criciúma, cobrando escanteio aos cinco minutos. Pela direita o Joinville trabalhou com Bruno Ribeiro, que deu velocidade ao time. Do outro lado, Roberto e Ricardinho também trabalharam o toque, mas nas bolas alçadas na área, o Criciúma não conseguiu levar perigo.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA

Edson, Ricardinho, Raphael Silva, Ferron, Diego Giaretta; Barreto e João Afonso (Douglas Moreira); Alex Maranhão e Caique Valdívia (Gabriel Leite – Hélio Paraíba); Jheimy e Roberto

Técnico: Roberto Cavalo

JOINVILLE

Jhonatan, Reginaldo (Everton Silva), Danrlei, Fabiano Eler e Naldo; Fernandinho, Giva (Jaime), Bertottoe Jael; Bruno Ribeiro e Bruno Farias (Carlos Alberto)

Técnico: Lisca

Gol: Jael, do Joinville, aos 7 do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Reginaldo e Jael, do Joinville.

Arbitragem: Célio Amorim (SC), auxiliado por Rosnei Hoffmann Scherer (SC) e Clair Dapper (SC)

Local: Estádio Heriberto Hülse

Público: 4.635

Renda: R$ 63.200.