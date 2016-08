Isaquias fica irritado com críticas à sua namorada e quase cancela festa em Ubaitaba

Maior medalhista brasileiro em uma única edição de Jogos Olímpicos, Isaquias Queiroz se irritou durante participação na Rádio Ubaitaba, cidade do Sul da Bahia em que nasceu. O canoísta desabafou sobre comentários maldosos que sua namorada Larissa tem recebido nas redes sociais e no município. Segundo reportagem do site do jornal Folha de São Paulo, Isaquias declarou na entrevista à emissora de rádio:

”Tem muitas pessoas ingratas em Ubaitaba. Que percam a paciência e o respeito por mim, porque já acabei com a paciência com o pessoal de Ubaitaba. Não vou aceitar que um monte de gente hipócrita, mal-educada, fique falando mal da minha namorada na rua”, desabafou. ”O que ela fez para as pessoas de Ubaitaba? Não foi ela que pediu para namorar comigo, não. Eu que pedi. Dizem que Larissa é isso, aquilo… Um monte de gente burra, que não sabe da vida dos outros. Um monte de gente, chamou ela de p… nas redes sociais. Estou tremendo de raiva. Já estou de saco cheio”, prosseguiu Isaquias.

Conforme ainda a Folha de São Paulo, durante o desabafo, o canoísta chegou a afirmar que não participaria mais do desfile em carro aberto e de uma festa que estava sendo organizada na cidade para comemorar suas três medalhas olímpica.

”Desculpe a quem não tem nada com isso, mas não estava aguentando. Estava de boa, feliz, mas por causa de imbecis, que não sabem cuidar da própria vida, ninguém vai ver Isaquias em carro aberto. Nunca fiz questão de sair de carro aberto. Por causa desses imbecis, não vou desfilar, não vou fazer p… nenhuma, vou pra minha casa. Fiquem com raiva, f…-se o resto. Não vai ter recepção, nem nada. Desculpem a quem não tem nada com isso, mas é o preço a se pagar por se falar mal dos outros”.

Mais tarde, no entanto, Isaquias voltou atrás. Pelo Facebook, o canoísta afirmou que não ia deixar de fazer os eventos ”por causa de alguns”. ”Olá, pessoal de Ubaitaba. Quero dizer que está tudo confirmado: a carreata amanhã e a festa no outro final de semana. Vocês merecem a carreata e a festa até pela torcida e o carinho que vocês vêm me dando desde o início da carreira até as Olimpíadas. Espero contar com todos lá, pois todos merecem esse momento. Amo muito Ubaitaba, não é por causa de ‘alguns’ que vou prejudicar todos”.

